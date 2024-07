Distrutte due vigne dell’assessore Mura 

Due vigneti devastati, il lavoro di un anno intero distrutto in una notte. A Serdiana è di nuovo allarme per la banda che sta minando la tranquillità del paese. Ancora una volta nel mirino dei seminatori d’odio c’è un amministratore comunale: l’assessore all’agricoltura Paolo Mura. «C’è molta amarezza – dice sconsolato – ho sempre agito per il bene della comunità e per valorizzare il settore di mia competenza con tante iniziative di promozione del territorio».

Il raid

L’atto vandalico è stato messo a segno nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Due le vigne colpite: una lungo la strada rurale che dalla provinciale 466 conduce alla chiesetta campestre di Santa Maria di Sibiola l’altra nei pressi de Su Stani Saliu. Per recidere oltre duemila ceppi di vite sono state utilizzate cesoie e motoseghe elettriche. Divelti anche numerosi pali di sostegno. Il danno supera i 20mila euro.

A Mura è arrivata subito la piena solidarietà del sindaco e di tutto il Consiglio comunale oltre che di centinaia di cittadini. Un’unità di vedute che riassume la forte preoccupazione per il clima che si respira in paese.

Il clima

Quello contro l’assessore è l’ennesimo atto ostile nei confronti dell’amministrazione: il primo nel gennaio del 2023 con un post diffamatorio su facebook nei confronti dell’assessora ai Servizi sociali Federica Follesa. Dopo poco più di tre mesi l’attentato incendiario contro l’auto del sindaco Maurizio Cuccu. Un mese dopo a essere dato alle fiamme fu invece l’escavatore della ditta vincitrice dell’appalto per la rotatoria sulla 387. Infine un tentativo di incendio all’interno della casa di riposo che il Comune sta riqualificando.

Il sindaco

«È una situazione pesante – dice il sindaco Cuccu – evidentemente c’è qualcuno che odia Serdiana. Se vuoi bene al tuo paese non fai queste azioni. Il dissenso si può manifestare in tanti modi ma non danneggiando i beni personali o cercando di intimidire le persone». L’ennesimo atto sconsiderato che rischia di offuscare l’immagine del paese dopo tutti gli sforzi per promuovere il territorio e le sue eccellenze.

A Mura e a tutta l’amministrazione esprime vicinanza la presidente dell’Anci Daniela Falconi: «Ho sentito il sindaco. La preoccupazione è tantissima per questo bruttissimo atto. Gli amministratori sono diventati il principale bersaglio dei malumori dei cittadini. È inaccettabile. Lo abbiamo fatto presente nell’ultimo incontro con la presidente della Regione Alessandra Todde. Serve maggior tutela per gli amministratori, un riconoscimento più attivo del loro ruolo. La solidarietà va bene ma ora servono risposte concrete».

L’assossore Mura intanto rassicura: «Io non mollo, vado avanti insieme a tutta l’amministrazione».

