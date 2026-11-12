Tre ambulanze distrutte dal fuoco. Il rogo ha preso forma ieri, poco prima delle 6, in via Elio De Cupis, nella frazione di San Giovanni, all’interno del deposito dei mezzi all’ingresso della borgata. I residenti hanno avvertito delle esplosioni, tanto forti da essere sentite anche nel quartiere di Li Punti, e sono stati subito allertati i vigili del fuoco. Gli operatori sono giunti sul posto, affrontando una situazione complicata che li ha impegnati per oltre due ore. Le fiamme hanno divorato i tre veicoli ma anche la tettoia in legno e la lamiera sotto cui erano ricoverate, struttura alla fine collassata. La squadra, che aveva portato anche una botte per il rifornimento idrico, è riuscita intorno alle otto a domare il fuoco che, per fortuna, non ha ferito nessuno. In loco anche i carabinieri che si stanno occupando delle indagini in modo da appurare le cause dell’incendio. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un corto circuito. (e.fl.)

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