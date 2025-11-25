Distrutte dal fuoco due moto e 3 auto 

Notte di paura nel quartiere della Pietraia, dove un incendio ha distrutto due motociclette e tre auto parcheggiate in via Alexander Fleming. Il rogo, divampato intorno all’una di martedì, sarebbe partito da una moto, alimentato da liquido infiammabile, dettaglio che conferma l’origine dolosa del gesto. Nonostante il rapidissimo intervento dei vigili del fuoco, le fiamme, sospinte dal vento, hanno avvolto in pochi minuti anche un’altra moto, un motociclo Piaggio X9 e ben tre vetture (una appena acquistata) parcheggiate una attaccata all’altra: una Golf, una Lancia Y e una Renault Captur. Il fumo acre si è fatto sentire per tutto il quartiere della Taulera, dietro l’ospedale Civile, e il boato ha svegliato diversi residenti che hanno assistito all’intervento delle squadre di emergenza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Alghero, che hanno avviato le indagini sull’ennesimo incendio doloso ai danni di veicoli in città.

Negli ultimi mesi episodi simili si sono moltiplicati, alimentando timori e tensioni tra gli abitanti. La moto da cui si sarebbe originato il rogo, uno scooter T-Max di proprietà di un operaio algherese di circa trent’anni da poco trasferitosi in quel condominio di via Fleming, era parcheggiata all’estremità, in un tratto buio e poco frequentato. Gli autori avrebbero agito indisturbati, cospargendo il mezzo di benzina prima di appiccare il fuoco che ha distrutto i mezzi coinvolti. Ora le indagini puntano a individuare i responsabili di un gesto che ha riacceso l’allarme sicurezza nel quartiere. Purtroppo in via Fleming non risultano attive telecamere di videosorveglianza e a quell'ora della notte la strada.

RIPRODUZIONE RISERVATA