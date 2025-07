Avrebbero dovuto sistemare le panchine nuove e invece ne hanno distrutto una “vecchia”. Singolare incidente ieri in piazza Roma quando un furgoncino, per una manovra errata, è finito contro una delle panchine. La seduta in basalto è stata divisa in 2 ma è stata messa in sicurezza dagli operai che stavano effettuando i lavori e che hanno avvisato subito i vigili.

RIPRODUZIONE RISERVATA