Distrutta dalle fiamme un’auto in via Polonia, accertamenti in corso  

Ancora un’auto in fiamme nella periferia della città. Ad andare a fuoco questa volta è stato un veicolo in sosta in via Polonia. Sul posto a spegnere il rogo sono arrivati i vigili del fuoco che dovranno adesso appurare se si sia trattato di un atto doloso. Da una prima ricostruzione sembrerebbe non siano state trovate tracce evidenti di liquido infiammabile o inneschi.

Di certo resta lo smarrimento e la disperazione del proprietario che si è ritrovato l’auto completamente distrutta. La sua compagna si è sfogata sui social dove ha scritto un lungo messaggio.

«Era il mezzo che usava ogni giorno per andare al lavoro, accompagnare nostra figlia e gestire la vita quotidiana. In un attimo ci siamo ritrovati senza un bene fondamentale e con un grande peso economico da affrontare visto il valore dell’auto e gli anni di tanti sacrifici lavorativi per poterla acquistare ed esaudire questo piccolo sogno nel cassetto. Oltre al danno recato all’auto purtroppo sono andati distrutti il seggiolone della bambina, attrezzi da lavoro importanti e il pc dove poter eseguire tutti i lavori con documentazione importante annessa».

Sono oltre una quindicina le auto incendiate in questa prima metà del 2025. Erano una quarantina nel 2024. A queste bisogna aggiungere le auto vandalizzate: vetri rotti, specchietti distrutti, gomme rubate o squarciate, sono ormai all’ordine del giorno da un quartiere all’altro.

