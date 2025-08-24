VaiOnline
Allarme.
25 agosto 2025 alle 00:19

Distrutta dalle fiamme un’auto in via Polonia, accertamenti in corso  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora un’auto in fiamme nella periferia della città. Ad andare a fuoco questa volta è stato un veicolo in sosta in via Polonia. Sul posto a spegnere il rogo sono arrivati i vigili del fuoco che dovranno adesso appurare se si sia trattato di un atto doloso. Da una prima ricostruzione sembrerebbe non siano state trovate tracce evidenti di liquido infiammabile o inneschi.

Di certo resta lo smarrimento e la disperazione del proprietario che si è ritrovato l’auto completamente distrutta. La sua compagna si è sfogata sui social dove ha scritto un lungo messaggio.

«Era il mezzo che usava ogni giorno per andare al lavoro, accompagnare nostra figlia e gestire la vita quotidiana. In un attimo ci siamo ritrovati senza un bene fondamentale e con un grande peso economico da affrontare visto il valore dell’auto e gli anni di tanti sacrifici lavorativi per poterla acquistare ed esaudire questo piccolo sogno nel cassetto. Oltre al danno recato all’auto purtroppo sono andati distrutti il seggiolone della bambina, attrezzi da lavoro importanti e il pc dove poter eseguire tutti i lavori con documentazione importante annessa».

Sono oltre una quindicina le auto incendiate in questa prima metà del 2025. Erano una quarantina nel 2024. A queste bisogna aggiungere le auto vandalizzate: vetri rotti, specchietti distrutti, gomme rubate o squarciate, sono ormai all’ordine del giorno da un quartiere all’altro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Cagliari, un pareggio di cuore

Finisce 1-1: Luperto con un colpo di testa al 94’ riacciuffa la Fiorentina 
l Nello sport
Il focus

L’incognita delle urne sugli equilibri Pd-M5S

Tra un mese le elezioni di secondo grado nelle Province Un test per la Regione anche senza il suffragio popolare  
Alessandra Carta
Le tensioni.

Nuoro, Uda sulla strada di Ciccolini

Giorgio Ignazio Onano
In accordo.

Ogliastra verso la lista unitaria

Roberto Secci
Trasporti

Aerei, il controesodo blocca la continuità: stop ai voli per Milano

Posti introvabili per tutto agosto da Cagliari e Olbia verso Linate 
Luca Mascia
L’evento

Alla festa del Redentore quindicimila visitatori in preghiera per la pace

Nuoro rinnova bellezza e tradizione Tanti drappi e il canto dedicati a Gaza 
Marilena Orunesu
Scintille con Macron

Tajani: «Nessuna crisi con Parigi»

E Foti (FdI) punge Salvini: sugli Esteri competenti premier e ministro 