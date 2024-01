Distrutta dalle fiamme l’auto di un ex emigrato 

Dalla Citroen C4 le fiamme si sono propagate verso un’abitazione di un vicino, danneggiando la facciata. La notte da incubo di Angelo Pisanu, ex emigrato di 63 anni di Bari Sardo, è iniziata un quarto d’ora dopo l’una della notte tra mercoledì e ieri, quando gli incendiari sono entrati in azione bruciandogli la macchina parcheggiata in via Santa Cecilia. Ma nei giorni scorsi l’uomo, rientrato da qualche anno in paese dopo aver vissuto a Bologna, aveva già ricevuto un messaggio intimidatorio quando qualcuno gli ha reciso un uliveto in un terreno di sua proprietà alla periferia dell’abitato. Su quel fatto i carabinieri della compagnia di Lanusei hanno subito avviato le indagini per individuare i responsabili e accertare il movente. Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Lanusei, non escludono alcuna pista e non è da escludere che il raid incendiario di ieri abbia la stessa matrice del fatto precedente. Sebbene i vigili del fuoco di Tortolì siano arrivati sul posto in pochi minuti, nulla hanno potuto fare per evitare che la monovolume venisse completamente divorata dalle fiamme. Nell’attività investigativa, i militari potrebbero acquisire i filmati delle telecamere installate nei punti più vicini al luogo in cui è avvenuto l’attentato. Sarebbero d’aiuto per una svolta al caso. (ro. se.)

