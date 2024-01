Distrutta dal fuoco l’auto di una 29enne 

La vecchia Ypsilon 10 era parcheggiata in strada, lungo via Sabin. Alle 2 della notte tra sabato e domenica alcuni residenti del quartiere di Monte Attu si sono precipitati in strada dopo aver avvertito il forte boato dovuto all’esplosione degli pneumatici. L’utilitaria era in uso a Emma Di Michele, 29 anni, residente a Tortolì. Immediata la richiesta d’intervento alla sala operativa dei vigili del fuoco di Nuoro che hanno allertato i colleghi del distaccamento di Tortolì per raggiungere il quartiere residenziale alla periferia ovest della cittadina. Il personale del 115 è arrivato sul posto in una manciata di minuti ma nonostante la tempestività, le squadre in servizio non hanno potuto evitare che l’utilitaria andasse completamente distrutta. Le fiamme, che si sono levate alte, si sono propagate fino a raggiungere una Renault Scenic che ha subito alcuni danni nella parte posteriore destra. Negli stessi istanti in via Sabin sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Lanusei che hanno avviato le indagini. I militari, coordinati dalla procura della Repubblica di Lanusei, hanno raccolto la testimonianza della ragazza e passato al setaccio l’area dell’agglomerato alla ricerca di eventuali telecamere, che potrebbero tornare utili per ricavare qualche elemento e fare piena luce sull’episodio. Al momento non si esclude il corto circuito, ma la pista privilegiata sembrerebbe quella dell’attentato incendiario. In questo caso sarebbe importante capire il movente del rogo che ha distrutto la macchina utilizzata dalla giovane.

