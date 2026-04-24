VaiOnline
Terralba.
25 aprile 2026 alle 00:32

Distrutta dal fuoco l’auto di un muratore 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un avvertimento o forse un regolamento di conti. Di certo il messaggio all’indirizzo di un muratore 59enne è stato chiarissimo: la sua auto è stata distrutta dalle fiamme. Gli accertamenti sono in corso, sull’episodio indagano i carabinieri.

L’allarme è scattato nel cuore della notte fra giovedì e ieri quando alcuni residenti hanno sentito un boato in via Sant’Ignazio. Pochi secondi e hanno notato le fiamme che avvolgevano la parte anteriore della Fiat Punto, parcheggiata nelle vicinanze della casa del muratore. Subito è stato lanciato l’allarme, sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Oristano che ha lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nonostante l’intervento tempestivo, l’utilitaria è andata distrutta. I vigili hanno effettuato anche rilievi e accertamenti per individuare l’origine del rogo che, dai primi riscontri, sembra di origine dolosa.

Qualcuno quindi ha voluto mandare un segnale chiaro al proprietario dell’auto e adesso spetta ai carabinieri fare luce sull’episodio. Già ieri il 59enne è stato sentito dai militari, al vaglio anche le immagini delle telecamere della zona che potrebbero aver immortalato qualche movimento sospetto e potrebbero dare un contributo importante alle indagini.

Solo qualche mese fa a Terralba un’altra auto era stata distrutta da un incendio. ( v. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari.

Zuppi: la guerra non risolve i conflitti

l Ragas, R. Serreli
Il delitto

«Leonardo un ragazzo d’oro, chi l’ha ucciso deve pagare»

Il padre del 23enne, Mondo Mocci: era pieno di vita,  benvoluto da tutti, non meritava di fare questa fine 
Gigi Pittau
Il delitto

Tra le palazzine  sgomento e paura: «Uno strano viavai»

Sull’asfalto i segni del sangue, lo choc in piazza Settimio Severo  
Roberto Carta
Ricorrenza

In pellegrinaggio sotto le stelle

Stamattina l’arrivo dei fedeli davanti alla basilica cagliaritana 
Raffaele Serreli
la celebrazione

Zuppi: «La Sardegna sia crocevia di pace»

Il cardinale ospite d’onore a Cagliari per il centenario della Basilica di Bonaria 
Alessandra Ragas
La crisi

La rappresaglia di Trump «Spagna fuori dalla Nato»

La minaccia in una mail interna del Pentagono E per le Falkland il ritiro dell’appoggio a Londra 