Distrutta dal fuoco l’auto di un elettricista 

Un’auto in fiamme, con il fuoco sempre più vicino a una casa. È stata una nottata movimentata per i residenti di via San Michele a Silì che la notte scorsa sono stati risvegliati da forti rumori e da un incendio sempre più minaccioso. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco ma il veicolo è andato completamente distrutto; sull’episodio sono in corso indagini della polizia, al momento l’ipotesi più plausibile sembra quella dell’intimidazione.

L’allarme è scattato intorno alle 4.30 di ieri quando alla sala operativa dei vigili del fuoco è arrivata la segnalazione da parte dei residenti in via San Michele, a pochi passi dalla chieda parrocchiale. Le fiamme in pochi minuti hanno avvolto il veicolo di Franco Sanna, 57 anni elettricista. Il fuoco era sempre più vicino a un’abitazione ma l’intervento tempestivo della squadra dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse e causasse ulteriori danni. I vigili hanno lavorato a lungo per domare completamente l’incendio e mettere in sicurezza tutta l’area. Il mezzo, utilizzato anche per il trasporto di una persona disabile, è distrutto.

I vigili del fuoco hanno avviato subito gli accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio. Sul posto anche gli agenti delle Volanti e della Mobile al lavoro per cercare di fare piena luce sull’episodio, al momento prende forza l’ipotesi di un’intimidazione. Il proprietario dell’auto è stato sentito a lungo dagli agenti, al vaglio anche le immagini delle tre camere della zona. ( v. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA