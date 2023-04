Distrutta dal fuoco l’auto di un 37enne 

Auto distrutta dalle fiamme nella notte fra mercoledì e giovedì a Palmas Arborea. Sull’episodio indagano i carabinieri di Oristano.

L’allarme è scattato poco dopo l’una, nel centro del paese, quando alcuni residenti hanno avvertito degli strani rumori e poi visto le fiamme che avvolgevano la Volkswagen Golf, di proprietà di un 37enne molto conosciuto e ben voluto a Palmas. Immediatamente è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che in pochi minuti sono arrivati in via Aldo Moro dove era parcheggiata l’auto. I vigili hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Subito sono stati avviati accertamenti, al momento non sembra siano state ritrovate tracce di innesco; sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Simaxis che hanno avviato le indagini per fare luce sull’episodio che ha destato una certa preoccupazione nel piccolo centro alle porte di Oristano.

