Distrutta dal fuoco l’auto del sindaco 

«Erano circa le 23.30 quando ho sentito un boato – ricorda il sindaco – ci siamo affacciati alla finestra, ho visto del fumo intorno all’auto e poi sono divampate le fiamme». Proprio in quel momento una pattuglia del Nucleo radiomobile era in zona ed è scattato subito l’allarme. I militari hanno perlustrato la zona, le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Ales hanno lavorato per circa un’ora per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Mogoro. La sua Fiat Punto è andata distrutta dalle fiamme. Qualcuno forse gli ha voluto mandare un messaggio. «Non so trovare una spiegazione a questo gesto ma vado avanti con serenità e fiducia». Il sindaco Donato Cau ieri mattina era ancora un po’ scosso per il rogo che lunedì notte gli ha distrutto l’auto parcheggiata davanti a casa in via Lussu. Un incendio quasi certamente doloso (anche se al momento i vigili del fuoco non hanno trovato tracce di innesco) su cui indagano i carabinieri della compagnia di Mogoro. E intanto al primo cittadino è arrivata la solidarietà del mondo politico, a iniziare dal presidente della Regione Christian Solinas.

Il rogo

Le indagini

Ieri mattina vigili e carabinieri sono tornati in via Lussu per ulteriori accertamenti, sono stati acquisiti anche filmati della videosorveglianza ed è stato sentito a lungo il sindaco. «Non ho sospetti, non so cosa ipotizzare – ha riferito – ho chiesto ai carabinieri di andare a fondo per fare chiarezza. Ho piena fiducia nel loro lavoro». Donato Cau, in carica da due anni e mezzo, da sempre impegnato nel volontariato (in passato era stato assessore ai Servizi sociali) non sembra intimidito da quelle fiamme che hanno il sapore della ritorsione. «Mi dispiace soprattutto per la mia famiglia ma vado avanti». I militari scavano anche nell’attività di amministratore, dietro il rogo potrebbero esserci malumori legati a scelte della Giunta Cau.

La solidarietà

Una dura condanna dal presidente della Regione Christian Solinas che ha parlato di «un atto intimidatorio gravissimo e ancora più odioso e vigliacco perché commesso contro il primo rappresentante delle istituzioni nel territorio, in prima linea per il bene della sua comunità». Solidarietà dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais «questi atti sono l’espressione peggiore di inciviltà» e dai deputati Dario Giagoni (Lega) e Pietro Pittalis (Forza Italia). «Ci auguriamo che gli autori di questo gesto possano essere individuati e assicurati alle forze dell'ordine. Noi come parlamentari ribadiamo il nostro impegno anche sul fronte del potenziamento delle forze dell’ordine». Vicinanza al sindaco anche dal consigliere regionale 5Stelle Alessandro Solinas.

