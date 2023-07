Distrutta da un incendio la Golf di un commerciante 

Le fiamme sono partite poco dopo le 23.30. In un attimo hanno avvolto una Volkswagen Golf parcheggiata in via Lollove, nella parte alta del quartiere nuorese di Preda Istrada. Una squadra dei vigili del fuoco è prontamente intervenuta: la centrale operativa ha registrato la chiamata alle 23.46.

Per la vettura di proprietà di un uomo che gestisce un locale del centro storico, ma in uso alla compagna, non c’è stato nulla da fare. Mezzo completamente distrutto e indagini in corso per risalire alla natura dell’episodio. L’attentato non è da escludere, ma al momento non sono stati ritrovati inneschi incendiari. Anzi, prende corpo l’ipotesi del corto circuito come causa del rogo. L’auto, infatti, era parcheggiata da giorni e aveva fatto registrare diversi problemi di natura elettrica.

Andazzo preoccupante. Al di là dell’ultimo caso, dove la natura dolosa non appare evidente e solo le indagini e i rilievi di vigili del fuoco e carabinieri potranno sciogliere ogni dubbio, in provincia di Nuoro si registra una tendenza che allarma. Negli ultimi due mesi, infatti, sono state almeno una decina le auto distrutte dalle fiamme in varie zone e comuni del territorio. Nella maggior parte dei casi la matrice dolosa è apparsa chiara ai vigili del fuoco barbaricini. Proprio come è accaduto pochi giorni fa, nel rogo che ha distrutto una vettura parcheggiata nel quartiere nuorese del Nuraghe. Accanto all’auto eta stata trovata una tanica di benzina.