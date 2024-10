Distrussero il gazebo della Lega, a processo 

Sono accusati di attentato contro i diritti politici dei cittadini, violenza privata e danneggiamento, per aver impedito, con violenza e minacce, a quattro attivisti della Lega di raccogliere le firme finalizzate alla richiesta di un referendum sulla riforma della giustizia. Quattordici giovani rischiano il processo al termine dell’inchiesta del pubblico ministero Danilo Tronci sulla devastazione del gazebo del “Carroccio”, avvenuta il 20 luglio 2021.

Gli indagati

Nei guai sono finiti, a vario titolo, Luca Rassu (29 anni di Cagliari), Corinna Raimondi (25, di Cagliari), Luca Melis (36, di Selargius), Emanuele Angelino Tedde (cagliaritano di 31 anni), Claudo Collu (51, di San Sperate), Alessio Raimondi (60, di Cagliari), Daniele Emilio Cossu (27, di Sestu), Francesco Meloni (45, di Macomer), Filippo Barra (cagliaritano di 32 anni), Giulia Rassu (27, di Monserrato), Clio Raimondi (22, di Cagliari), Cosima Muntoni (29, di Cagliari), Pasqualina Marrosu (62, di Cagliari) e Nicola Venneri (29, di Roma). Terminate le indagini della Digos e della Questura, il sostituto procuratore Danilo Tronci ha notificato agli indagati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, l’atto che – salvo ripensamenti – precede la richiesta di rinvio a giudizio.

Le contestazioni

A tutti viene contestato di aver impedito al partito “Lega Salvini premier” di raccogliere le firme, urlando offese ai militanti del “Carroccio” e strappando locandine e bandierine, oltre a rovesciare il tavolino che era stato piazzato in strada per raccogliere le firme. Non solo. Avrebbero anche trascinato via il gazebo e aggredito fisicamente due militanti leghisti, costringendoli così a scappare via e interrompere l’attività politica. Oltre ai reati già citati, in due sono accusati anche di percosse nei confronti di un giovane esponente del partito di Salvini.

Le difese

L’atto di chiusura delle indagini preliminari è stato già consegnato ai difensori dei quattordici indagati, alcuni dei quali hanno già nominato i difensori di fiducia: i legali Francesco Iovino, Carlo Monaldi, Giuseppe Congia e altri starebbero già presentando le istanze per avere accesso al fascicolo e poi potranno decidere se fare interrogare i propri assistiti. In alternativa potranno depositare memorie o documenti. Solo dopo il pm Tronci deciderà se archiviare le indagini o chiedere al giudice la fissazione dell’udienza preliminare e, di conseguenza, sollecitare il rinvio a giudizio degli indagati.

