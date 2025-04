Distrusse la lapide di Walter Frau 

Aveva distrutto nel 2022 la lapide di Walter Frau, il carabiniere ucciso nella strage di Chilivani del 1995, e ieri è stato condannato in tribunale. La giudice Anna Pintore ha disposto la sentenza di 9 mesi e 3500 euro di multa per Antonio Maria Pani, 64enne, di Ozieri, imputato per vilipendio delle forze armate, danneggiamento e imbrattamento. Tre anni fa l’uomo spaccò, il 9 aprile, il monumento commemorativo presente a Ped’e semene, dove fu trucidato in un agguato, oltre a Frau, anche l’appuntato Ciriaco Carru, entrambi insigniti della medaglia d’oro al valor militare. In quell’occasione perse la vita pure il bandito Salvatore Antonio Giua. Per motivi tuttora non chiari Pani ruppe la lapide alla base portandone via una parte, poi abbandonata nel paese di Ozieri vicino a un campo sportivo. Nella porzione della targa rimasta, lì dove si riporta il sacrificio dei due militari, il 64enne scrisse con la vernice spray di colore rosso “carabin avete rotto”. Ma le parole non si fermarono qui perché l’uomo ricoprì, nella stessa giornata, i vicoli del paese con ulteriori frasi. Tra queste diverse minacce di morte rivolte contro i militari e insulti vari, oltre a un riferimento su una presunta patente ritirata e varie lodi per Putin e contro gli ucraini. Pani venne identificato dai carabinieri e poi denunciato fino al processo conclusosi ieri con la sentenza, che prevede anche una provvisionale di 1500 euro. Il pm aveva chiesto tre anni.

A difendere l’uomo l’avvocata Antonella Chirigoni, che ha già annunciato ricorso in appello, mentre la famiglia di Frau si è costituita parte civile con il legale Sebastiano Chironi. Proprio quest’ultimo ha voluto ricordare come la condanna arrivi a tre mesi dal trentennale della morte dei due carabinieri. (e. f.)

