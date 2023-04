Distruggono un muro, non rubano nulla 

L’escavatore Fiat Hitachi ha rotto il pistone idraulico, da cui sono scivolati sul pavimento 300 litri di olio. Bastava una scintilla per far divampare le fiamme che avrebbero potuto provocare danni ingenti all’edificio dell’Eurospin. Non è accaduto solo per un caso fortuito. Scorie di un fallito assalto notturno al supermercato di via Pietro Pistis dove i malviventi sono entrati in azione alle 3.50 della notte tra martedì e ieri. Con la benna il conducente dell’escavatore è riuscito a sventrare la parete dell’attività commerciale. Tutto qui. Perché la banda di assaltatori, forse scoraggiata da presenze inattese, è fuggita senza portare a termine il piano.

Il blitz

Mancavano 10 minuti alle 4. L’escavatore di proprietà dell’impresa di Paolo Ligas, era parcheggiato lungo la circonvallazione est dove gli operai stanno realizzando interventi per mettere in sicurezza il costone. Talmente era tanta la fretta che il conducente, una volta messo in moto il mezzo, si è trascinato dietro anche la rete da cantiere rimasta impigliata nei cingoli. L’escavatore cingolato è transitato davanti al distaccamento dei Vigili del fuoco e in pochi attimi ha raggiunto il piazzale antistante il supermercato. Due manovre veloci e il conducente ha affondato il braccio dell’escavatore sulla parete, distruggendola. Forse hanno tentato di entrare all’interno dell’edificio per assaltare la cassaforte con tutto il suo contenuto, ma qualcosa nel piano della banda non è andata come previsto e i ladri sono fuggiti. Subito dopo sul posto sono arrivati i militari del nucleo radiomobile. I movimenti degli autori della tentata rapina sono stati ripresi dalle telecamere del discount, ma al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lanusei ci sono anche quelle di cui è dotato il distaccamento dei Vigili del fuoco.

I precedenti

Il 25 aprile dello scorso anno una banda di malviventi aveva preso in ostaggio Piergiorgio Micheli, dipendente Eurospin, costringendolo a rientrare nel supermercato sotto la minaccia di una pistola: bottino 1.400 euro. La notte tra il 5 e il 6 agosto 2018 assalto identico a quello di ieri, ma anche in quella circostanza il blitz fallì perché sopraggiunse il camion di un fornitore. Il 7 aprile 2012 tre banditi armati di pistola fecero irruzione nel supermercato, riuscendo a portare a termine la rapina che fruttò 6.200 euro.