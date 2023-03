Distrugge l’auto della ex con una mazza 

Indossava il braccialetto elettronico per non avvicinarsi all'ex compagna, dopo la recente revoca dei domiciliari per una brutta vicenda di violenze in famiglia. Ma un 35enne cagliaritano ieri mattina ha raggiunto la via dove abita la donna, a Pirri: arrivato in scooter, armato di una mazza in ferro, ha distrutto l’auto della vittima. «Ti aspetto», le ha detto mentre lei lo riprendeva con il telefono cellulare. «Tu sei matto», le parole della donna. Sono stati gli agenti dell’Anticrimine, in collaborazione con i colleghi delle volanti, ad arrivare sul posto prima che le conseguenze potessero essere ben più gravi. Il 35enne è stato fermato e accompagnato in Questura. Poi su disposizione del pm Marco Cocco, è finito in carcere a Uta. Domani l’interrogatorio di garanzia.

Il folle gesto

La ricostruzione di quanto accaduto è stata fatta dai poliziotti coordinati dal dirigente Massimo Marino. Il 35enne (il giornale non pubblica il nome a tutela della vittima e dei minorenni coinvolti nella vicenda) indossava il braccialetto elettronico per non avvicinarsi alla ex. Recentemente gli erano stati revocati i domiciliari per una storia di maltrattamenti e violenza in famiglia. Quando la donna lo ha visto arrivare su uno scooter, ha subito segnalato tutto alla Polizia, riprendendo l’incursione con un telefono cellulare. Sempre indossando il casco, ha colpito la vettura della vittima con una pesante mazza, distruggendo la carrozzeria e tutti i vetri dei finestrini, del parabrezza e del lunotto. Poi ha sollevato lo sguardo, minaccioso. C’è stato anche un rapido scambio di parole tra i due. «Tu sei fuori di testa», ha detto la donna mentre il rumore dei violentissimi colpi alla carrozzeria rimbombavano nella stretta via di Pirri. E lui, sollevando la visiera del casco, ha sussurrato: «Ti aspetto». Per poi proseguire.

Le provocazioni

Sono stati i poliziotti dell’Anticrimine a raggiungere il 35enne, bloccandolo e arrestandolo. Domani potrebbe raccontare la sua versione dei fatti al giudice, nell’udienza di convalida. La sua legale, Isabella Boi, spiega: «La sua azione è stata una reazione alle provocazione subite in questo ultimo periodo e a una serie di importanti problematiche familiari». Una vicenda delicata che coinvolge anche dei minori. «Valuteremo la difesa più opportuna», aggiunge l’avvocata. Proprio una sua istanza recente aveva portato alla revoca dei domiciliari. L’uomo doveva restare lontano dalla ex e per questo indossava il braccialetto elettronico.