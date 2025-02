Distribuzione dei kit per la raccolta differenziata 

Da domani inizierà la distribuzione dei kit buste per la raccolta differenziata a Iglesias, presso la sala Lepori in Via Isonzo. Le consegne seguiranno un calendario per zone, consultabile sul sito del Comune, e si svolgeranno il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8 alle 12, il martedì e giovedì dalle 14 alle 17.30, esclusi i festivi. Dal 5 aprile il ritiro avverrà solo il sabato presso il cantiere San Germano. Nelle stesse giornate sarà inoltre possibile ritirare i mastelli per le seconde case, previa modulistica necessaria e autorizzazione.Per il ritiro è necessario un documento di identità e la tessera sanitaria. Si può delegare un'altra persona con delega e copia del documento. Ogni giorno saranno servite al massimo 150 utenze. (m. l.)

