Distributori pubblici d’acqua per produrre meno plastica 

In arrivo anche ad Assemini le Case dell’acqua. Durante l’ultima riunione, la Giunta Puddu ha deliberato le direttive per una manifestazione d’interesse per individuare operatori economici specializzati nel settore dell’installazione di distributori automatici di acqua potabile a chilometro zero. «L’iniziativa – sostiene Matteo Venturelli, vicesindaco e assessore ai Servizi tecnologici – si inserisce nella programmazione dell’amministrazione in continuità con l’adesione al protocollo d’intesa con Plastic Free. Contiamo di stimolare comportamenti virtuosi che possano portare a una notevole riduzione di imballi e plastiche monouso oltre a incentivare il consumo dell’acqua di rete e a ridurre la produzione di anidride carbonica».

La concessione delle aree per l’installazione delle Casa sarà quinquennale e rinnovabile, il prezzo al litro non potrà essere superiore ai 15 centesimi. Tutto il territorio comunale verrà interessato dall’installazione dei nuovi distributori automatici. «Abbiamo idealmente suddiviso la città – continua l’assessore – in sei aree, compresi Truncu is Follas e il quartiere di via Coghe. Questo per permettere a tutti di poter accedere agevolmente ai distributori e usufruire di un’opportunità di risparmio economico e difesa dei bilanci familiari».

«L’obiettivo – conclude il sindaco Puddu – è anche quello di riportare le fontanelle dell’acqua per poter permettere agli anziani, ai bambini e agli atleti di rinfrescarsi occasionalmente».

