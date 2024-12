Distributori, la banda fa paura 

Una quindicina di colpi in un mese e mezzo, danni per decine di migliaia di euro agli esercizi commerciali, paura dei dipendenti delle aree di servizio che ormai non sanno più cosa trovano la mattina quando aprono le attività: è il bilancio di una lunga serie di denunce per colpi messi a segno a Olbia, in particolare nella Zona Industriale. Sono stati colpiti praticamente tutti, i distributori di carburante Eni, Tamoil, Ip e Q8 hanno avuto le sgradite visite dei ladri. Q8 addirittura quattro colpi in un mese, l’ultimo all’alba di ieri. Un attacco senza tregua che, a quanto pare, potrebbe essere ricondotto sempre alle stesse persone. Il presidente di Figisc Confcommercio Area Gallura, Stefano Schirru dice: «Siamo molto preoccupati, abbiamo paura che prima o poi questi atti possano degenerare in qualcosa di più tragico. Questi delinquenti, oramai disposti a tutto non si fanno scrupoli nel mettere a rischio la vita propria, ma soprattutto quella degli imprenditori pur di racimolare qualche euro. Chiediamo di essere tutelati, serve un maggiore controllo del territorio attraverso una presenza di polizia e carabinieri ancora più incisiva. Nei prossimi giorni la categoria chiederà ufficialmente un incontro alle istituzioni per analizzare e trovare delle soluzioni che possano arginare questi fatti».

Disarmati

I titolari delle aree di servizio (dove sono aperte anche tabaccherie, bar e negozi) sono consapevoli delle preoccupazioni del personale. Vista le modalità dei furti con scasso e la loro frequenza, il personale teme di imbattersi nei responsabili delle razzie. I ladri appaiono, dai video dei sistemi di videorveglianza, sfrontati e particolarmente violenti. Lasciano vetrate sfondate, arredi danneggiati, in qualche caso colpiscono anche le auto parcheggiate e portano tutto quello che possono. Le forze dell’ordine, in realtà, operano con puntualità in Zona industriale. A metà settimana un giovane è stato arrestato mentre cercava di impadronirsi di sigarette e altra merce (per un valore di circa 14mila euro) da un’area di servizio. I carabinieri hanno denunciato più volte in passato la persona bloccata in flagranza di reato. Il giovane (un cittadino gambiano) ha patteggiato due anni di carcere ed è stato liberato. Ora le forze dell’ordine stanno indagando per verificare se sia il responsabile del raid di ieri. Ventiquattro ore dopo la scarcerazione di nuovo “al lavoro”.

