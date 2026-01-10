Distributore, via ai lavori sull’impianto 

Con la fine delle festività comincia la giostra delle nuove opere pubbliche. Tra queste, il Comune di Gairo annuncia l’avvio dei lavori di ammodernamento dell’impianto di distribuzione carburanti con un investimento di 225mila euro che permetterà la riapertura del servizio nei prossimi mesi a seguito dell’affidamento della gestione.

Aggiudicati anche i lavori di riqualificazione dell’area della fontana, per un importo che sfiora i 600mila euro, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza uno spazio pubblico rinnovato e decoroso. Conclusa pure la procedura per ulteriori interventi (200mila euro) di completamento alla diga di Genna ’e Orruali. A questi si aggiunge il recente affidamento per interventi archeologici al nuraghe Serbissi. «Investimenti che testimoniano la solidità e la continuità dell’azione amministrativa e la volontà di migliorare la qualità della vita», commenta il sindaco, Sergio Lorrai. (ro. se.)

