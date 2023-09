Distributore, resta il relitto 

Sono passati dieci anni dalla chiusura ma nell’ex distributore l’impianto è intatto come se fosse operativo. Il Gruppo Api, titolare dell’ex stazione di servizio, non ha mai avviato la dismissione, sebbene il Comune abbia sollecitato a più riprese l’intervento. «Il recupero e la bonifica dell’area sono una nostra priorità e ci stiamo lavorando da tempo. Ma nonostante i contatti non abbiamo avuto risposta. Quella - dice Tiziana Murru, vicesindaca di Triei - è un’area adiacente al fiume e pone criticità di rischio idrogeologico».