Distributore “h24”, stop dalle 21 in poi 

Scattano nuove limitazioni all’attività di distribuzione automatica di snack e bevande di fronte ai giardinetti di via del Redentore. Da tempo la zona è diventata il ritrovo di ragazzini dai comportamenti non esattamente esemplari, tra schiamazzi e danneggiamenti che esasperano i residenti. Per questo, da domani, torna la limitazione degli orari di apertura del distributore: per 60 giorni, fino al 29 gennaio, dovrà interrompere la vendita alle 21 e potrà riprendere solo alle 6 dell’indomani. «Sono pervenute numerose segnalazioni in merito alla lesione del diritto alla quiete pubblica, al rispetto del decoro urbano, alla convivenza civile e alla sicurezza e incolumità pubblica», si legge nell’ordinanza con cui il sindaco Tomaso Locci ha stabilito il provvedimento. Già in estate il primo cittadino aveva disposto restrizioni per un mese, ma la situazione non è cambiata.

