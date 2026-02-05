Distributore al porto Vincono i Langella 

Battaglia legale senza esclusione di colpi per l’assegnazione dell’area demaniale del deposito (e distributore) di carburanti del porto di Golfo Aranci. La decisione dell’Autorità portuale della Sardegna è al centro di un duro contenzioso amministrativo che ha visto un primo pronunciamento del Tar di Cagliari e ora del Consiglio di Stato. I giudici amministrativi di ultima istanza hanno respinto un ricorso che puntava all’annullamento della concessione rilasciata agli imprenditori golfarancini Simone e Giuseppe Langella.

La famiglia Langella è la titolare storica dell’impianto e nei mesi scorsi ha ottenuto un importante via libera dall’Autorità portuale sarda “per l'occupazione ed uso di pertinenze demaniali marittime e specchi acquei demaniali marittimi di complessivi 1651 metri quadri, allo scopo di mantenere e gestire un distributore di carburanti per uso nautico e da diporto”, inoltre è stata accolta la richiesta dei Langella per il “rinnovo, ampliamento e subingresso della concessionaria uscente, la e Langella Giovanni e Salvatore s.n.c.”. Una nuova società, in sostanza, è subentrata al vecchio concessionario e ha ottenuto il via libera per gestire il servizio in uno dei porti più importanti del Nord Sardegna. Una società campana attiva sull’intero territorio nazionale ha impugnato il provvedimento davanti al Tar contestandone la legittimità e ha portato il caso davanti al Consiglio di Stato. I Langella, rappresentati dagli avvocati Roberto Murgia e Pietro Luigi Saiu, potranno portare avanti il loro progetto che era stato già autorizzato.

