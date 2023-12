Distribuiti 1500 pacchi spesa per i bisognosi 

Pranzo della solidarietà per 500 persone, oltre 300 pasti a domicilio per i più bisognosi e più di 1500 "pacchi spesa" distribuiti fino a ieri a chi vive un momento di difficoltà. Che diventa ancora più delicato nel periodo delle feste.

Il Comune aumenta gli sforzi e gli interventi in favore dei più bisognosi nel periodo di Natale. In questi giorni sono in fase di assegnazione i pacchi spesa a favore delle persone che richiedono supporto economico straordinario (ex reddito di cittadinanza e persone in stato di bisogno generalizzato), mediante segnalazione e richiesta dei servizi sociali territoriali che ricevono l'utenza richiedente. I pacchi, differenziati per numero di componenti, variano da un minimo di 70 a un massimo di 280 euro per nucleo familiare. Comprendono alimenti, farmaci, prodotti igienici e prodotti per neonati. Vengono consegnati dalla Croce Rossa su indicazione del Servizio politiche sociali e, dopo i primi 147 già recapitati, l'obiettivo è superare le 200 unità.

Nei giorni di Natale, Santo Stefano, Capodano ed Epifania, saranno invece consegnati a domicilio oltre 300 pasti a favore di persone segnalate dai Servizi Sociali (anzani del Servizio di assistenza domiciliare, ospiti del sistema di accoglienza e altre persone indicate dagli operatori). A chiudere gli interventi speciali previsti per il periodo natalizio sarà il Pranzo della solidarietà, organizzato per il giorno dell'Epifania a Terramaini e destinato a oltre 500 persone che vivono in situazione di povertà.

