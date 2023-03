Distretto sanitario, sindaci contro 

Eppure a settembre l’elezione sembrava cosa fatta. Il vicepresidente del Distretto Luigi Tedeschi aveva convocato l'assemblea «c’era un accordo per un’elezione unitaria, tra i vari nomi c’era anche il mio – ricorda – Mezz’ora prima della riunione, il sindaco di Oristano chiese di rimandare l’incontro perché alcuni colleghi avevano manifestato perplessità». Secondo Tedeschi c’è proprio una spaccatura politica: «Alcuni sindaci vicini all’attuale Giunta regionale non avevano voluto votare – va avanti – in quell’occasione ci sarebbe stata anche la maggioranza per eleggermi, ma preferimmo rimandare». Il sindaco di San Vero Milis insiste sulla necessità di un accordo «non ci possiamo dividere su questioni come la sanità che non sono né di destra né di sinistra». Da Palazzo degli Scolopi, puntuale la precisazione. «Nessuna contrapposizione politica, io chiesi di rinviare l’elezione perché diversi sindaci avevano la necessità di confrontarsi prima di eleggere il presidente – ha chiarito Massimiliano Sanna – Poi siamo tutti d’accordo sulla necessità di una linea comune per risolvere i problemi».

Il Distretto sanitario (Allai, Baratili San Pietro, Bauladu, Cabras, Milis, Narbolia, Nurachi, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, Samugheo, San Vero Milis, Santa Giusta, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Tramatza, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu) come ricorda il direttore generale della Asl Angelo Serusi «ha un ruolo importante per quella gestione concertata della sanità che cerchiamo di perseguire. Anche senza presidente, l’attività non si è fermata».

Le contrapposizioni politiche sembrano più forti dell’unità di intenti che i sindaci continuano a predicare. Così il Distretto sanitario di Oristano da nove mesi, da quando ci sono state le elezioni comunali, è senza un presidente. In questo periodo si è anche cercato di eleggerne uno, in sostituzione dell’ex sindaco Andrea Lutzu, ma l’assemblea è saltata. Non si era trovato un accordo su chi dovesse ricoprire l’incarico: da un lato c’è chi sostiene che il presidente debba essere un sindaco del territorio, dall’altro chi spinge perché l’incarico sia affidato al primo cittadino del capoluogo. Adesso i sindaci ci riproveranno lunedì 20 marzo: la Asl ha già convocato l’assemblea, chissà se sarà la volta buona per far ripartire a pieno ritmo l’organismo che dà voce a 24 Comuni su sanità e assistenza.

L’organismo

I problemi

Il nodo

L’ostacolo maggiore è proprio sulla figura del presidente, e i colori politici incidono eccome. Ci sono Comuni come San Vero Milis, Cabras, Nurachi, Baratili San Pietro, Samugheo che spingono perché il ruolo vada a un sindaco del territorio «anche perché il sindaco di Oristano entra di diritto nella Conferenza di distretto sanitario, con i presidenti dei 3 Distretti e i l commissario della Provincia». Altri come Villaurbana, Narbolia, Santa Giusta, Simaxis, Riola invece insistono per assegnare la presidenza al Comune di Oristano. Il 20 marzo sarà un importante esame di maturità per i 24 sindaci, mentre i cittadini ogni giorno combattono fra liste d’attesa e le varie criticità della sanità.

