Distretto sanitario, Peddio presidente al posto di Fontana 

Cambio ai vertici della Conferenza dei sindaci del Distretto sanitario di Sorgono. Alessandra Peddio, sindaca di Desulo, è stata eletta all’unanimità presidente, mentre la vicepresidenza è stata affidata a Melissa Vacca, prima cittadina di Tiana. Per la prima volta l’organismo che riunisce i Comuni del territorio sarà guidato da due donne.

L’elezione è avvenuta lunedì a Sorgono, alla presenza dei sindaci del Distretto, dei vertici dell’Asl di Nuoro e dei servizi territoriali. Il rinnovo si è reso necessario dopo le dimissioni di Paolo Fontana, sindaco di Aritzo, dopo anni di impegno. «Lascio la presidenza con la consapevolezza di aver fatto, insieme alle sindache e ai sindaci del territorio e agli operatori sanitari, tutto il possibile per difendere e rafforzare i servizi socio-sanitari del Distretto», ha detto Fontana che nella riunione incassando il grazie di tutti.

I nuovi vertici dovranno affrontare le numerose questioni aperte e proseguire il confronto con Asl e Regione. «Assumere la presidenza della Conferenza dei sindaci significa raccogliere un’eredità importante e, allo stesso tempo, avere una grande responsabilità nei confronti delle nostre comunità - ha dichiarato Alessandra Peddio -. Ringrazio Fontana per il lavoro svolto in questi anni e per l’impegno con cui ha rappresentato le istanze del territorio». La neo presidente ha poi ribadito la necessità di continuare a lavorare con Asl, operatori sanitari e con tutte le amministrazioni comunali, linea condivisa dalla vice Vacca.

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