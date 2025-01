Distretto rurale, un’eccellenza del territorio 

È in un angolo delle campagne quartuccesi che il Distretto Rurale "Sant’Isidoro- Mario Fadda” ha riscritto il suo futuro nel 2024. Simbolo di eccellenza agricola per i comuni di Quartucciu, Quartu e Maracalagonis, il Distretto ha chiuso un 2024 di trasformazioni profonde, affermandosi come motore di sviluppo per il territorio e punto di riferimento per l’agricoltura locale.

Il finanziamento

La svolta decisiva è arrivata con l’ottenimento del fondo regionale di 300 mila euro, un investimento che ha aperto la strada a nuovi progetti e ambiziosi obiettivi. «Questo traguardo non è solo un riconoscimento del lavoro svolto, ma un’occasione per dare valore alle filiere produttive e rafforzare l’identità rurale del nostro territorio», spiega il direttore Piero Sarritzu.

Le risorse sono state destinate a quattro assi portanti: rafforzamento delle filiere produttive, potenziamento della struttura distrettuale, promozione del turismo rurale e culturale, e formazione per gli imprenditori locali. Tra gli interventi più rilevanti, spiccano le iniziative di valorizzazione dei prodotti locali, con una rete di mercati contadini, eventi enogastronomici e manifestazioni come Lollas 24, Pataquartu 24, e la Sagra della Pecora. «Manifestazioni che non solo hanno attirato il pubblico, ma hanno anche favorito un dialogo diretto tra produttori e consumatori, rafforzando il senso di comunità», precisa Sarritzu.

Educazione alimentare

L’educazione alimentare ha rappresentato un altro pilastro fondamentale. Grazie alla collaborazione con Coldiretti e cooperative sociali, sono stati organizzati laboratori didattici e campagne informative per insegnare ai giovani a riconoscere la qualità dei prodotti, promuovendo una dieta sostenibile e rispettosa delle tradizioni. «Questi percorsi», spiega il direttore, aiutano a creare una nuova consapevolezza alimentare, valorizzando il legame con la terra e la cultura locale».

I programmi

Sul fronte della formazione ha poi dato spazio agli imprenditori locali con educational tour e convegni, offrendo strumenti per migliorare le competenze e affrontare le sfide del mercato. «Abbiamo voluto puntare sulla crescita professionale dei nostri soci per consolidare il posizionamento del distretto sia a livello regionale che nazionale», sottolinea ancora Sarritzu.

Guardando al futuro, l’anno appena iniziato si preannuncia come l’anno della conferma e del rilancio. «L’obiettivo è ampliare le attività e rafforzare i risultati raggiunti», conclude il direttore del distretto, «confermandoci come un modello di innovazione e sostenibilità per tutta la Sardegna».

E così con radici solide nel passato e uno sguardo rivolto al futuro, il Distretto Rurale “Sant’Isidoro-Mario Fadda” continua a coltivare non solo la terra, ma anche l’identità di un territorio che fa dell’eccellenza agricola il suo fiore all’occhiello.

Francesca Melis

