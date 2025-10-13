Distretto Rurale, sessanta imprese sono già al lavoro 

Il Distretto Rurale di Alghero e Olmedo al momento è una scatola vuota, ma ci sono già oltre 60 imprese del territorio decise a riempirla di contenuti e strategie. L’altro ieri, a Villa Maria Pia, la prima riunione con imprenditori, rappresentanti istituzionali e accademici, per parlare di cooperazione, sviluppo e valorizzazione rurale. All’incontro hanno partecipato anche il consigliere regionale Valdo di Nolfo, gli assessori del Comune di Alghero, Ornella Piras e Enrico Daga, con il presidente del Consiglio Mimmo Pirisi e il sindaco di Olmedo Toni Faedda, confermando l’attenzione del mondo politico verso l’iniziativa.

Durante la serata, moderata da Tiziana Lai, presidente del Comitato Zonale della Nurra, si sono alternati gli interventi di Gianfranca Pirisi, presidente del Distretto rurale, insieme a esperti e rappresentanti del mondo accademico, tra cui Andrea Campurra, coordinatore dei Distretti Rurali della Sardegna, e Filippo Gambella, direttore del Centro Innovative Agriculture del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari. Al centro del dibattito la mission del Distretto Rurale: promuovere e valorizzare il territorio, sostenendo le imprese agricole attraverso azioni di innovazione, formazione, sviluppo sostenibile e cooperazione.

