Distretto rurale,  la scommessa per l’agroalimentare 

Il traguardo è vicinissimo: il Distretto rurale Sardegna Centro Occidentale è pronto a lanciare la sua sfida e tra i suoi partner ora c’è anche il Comune di Oristano, in qualità di socio fondatore. L’adesione è stata formalizzata nel corso dell’ultima seduta consiliare su proposta dell’assessora alle Attività produttive Rossana Fozzi. «È un fatto di grande importanza – ha detto illustrando la delibera all’assemblea - In particolar modo perché insieme al Gal Sinis e al Flag Pescando stiamo concludendo un percorso che ha preso corpo oltre un anno fa con vari incontri, seguiti allora dalla Giunta Lutzu».

Il progetto

Il via libera è arrivato all’unanimità con 21 voti favorevoli (assenti i componenti del neonato gruppo Prospettiva Aristanis). Domani, a Cabras, al Centro polivalente, è in programma l’assemblea costituente che sarà chiamata ad approvare l’atto costitutivo e lo statuto. «ll nostro Comune - ha spiegato Rossana Fozzi - entrerà a far parte in modo significativo di questa iniziativa, in quanto la provincia conta più di 400 aziende agricole». Un progetto che si integra perfettamente con l’Ilabfood e che punta a diventare un vero motore per il settore agroalimentare. Il plauso dell’Aula all’iniziativa è trasversale, per Gian Michele Guiso (presidente commissione Attività produttive) «il Distretto rurale consentirà di incentivare l’accesso alle risorse regionali, nazionali ed europee da parte degli operatori». Secondo Efisio Sanna (Oristano più) «è un ottimo esempio di partenariato pubblico privato. Il distretto rurale deve essere contagioso, è questa la sua funzione primaria, favorendo il sistema delle imprese, la connettività e la valorizzazione delle produzioni». Per Antonio Iatalese (Udc) «non bisogna lasciarsi sfuggire la possibilità di entrare in un partenariato pubblico privato che può favorire la crescita del comparto agricolo, della pesca e dell’allevamento», mentre sui ritardi si sono soffermati Umberto Marcoli (Oristano Più) e Maria Obinu. «Arriviamo tardi - hanno detto - ma la costituzione del distretto offre una grandissima opportunità di sviluppo». ( m.g. )

