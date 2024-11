Distretto rurale, incontro con le aziende 

Saranno premiate un’impresa che si è distinta nella conservazione delle antiche tradizioni e una impegnata nello sviluppo di un modello di accoglienza autentico e originale. E anche chi ha avuto spirito di iniziativa e di innovazione nel settore vitivinicolo e un'azienda dell'ambito dell'associazionismo culturale. Sabato al centro polivalente di Zerfaliu, alle 11, si svolgerà la seconda edizione dei Rural Awards 2024 del Distretto rurale del Giudicato di Arborea. «È stato un anno ricco di iniziative per il Distretto - commenta la coordinatrice del progetto Eleonora Marongiu - Sabato un altro passo verso un futuro in cui le aziende avranno grandi opportunità. Forniremo gli strumenti essenziali per dare supporto alla crescita delle attività. Un percorso che porterà allo sviluppo di tutto il territorio e la parola d'ordine sarà “rete”, una rete di persone accomunate da dagli stessi obiettivi». ( s.p. )

