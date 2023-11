Distretto rurale,  i premiati 

Oltre 20 le aziende del Distretto rurale del Giudicato di Arborea che hanno ricevuto un importante riconoscimento oggi nella cantina di Mogoro. «Sono soddisfatto per a partecipazione a questa giornata» ha detto il presidente Pierpaolo Erbì. Tra i premiati la coop su Trobasciu di Mogoro, il Caseifitzu Agriculu, “... Le conserve di Chicco”, “Su Pani Pintau” di Villaurbana, Dhea Mather di Paolo Frongia. All'interno del Distretto rurale del Giudicato di Arborea sono presenti diverse realtà in cui operano molti giovani: i due soci più piccoli anagraficamente sono Nicholas Uras e Carlo Costeri (nel 2024 potranno accedere di diritto al Youth Camp). Per l’edizione del 2023 Youth Camp, sono stati chiamati sul palco Nicholas Uras, Adrian Gabriel Comina, Andrea Piras, Federico Locci, Mauro Macis. Premiato anche Gabriel Piras che a soli 4 anni partecipa assiduamente alle riunioni del distretto rurale mantenendo una encomiabile disciplina. Menzioni speciali per il Circolo ippico l’Usignolo e la Pro Loco di Pompu.

