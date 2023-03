Distretto, fumata bianca 

Ci sono voluti nove mesi di tempo per trovare la quadra sul successore dell’ex sindaco di Oristano Andrea Lutzu: ieri mattina l’assemblea ha finalmente “partorito” la sua decisione. Ad affiancarlo, nel ruolo di vice, sarà Basilio Patta, sindaco di Samugheo, Comune più periferico all’interno dell’organismo. «Sono molto grato della fiducia che mi è stata accordata, specie in un momento così delicato per la sanità - afferma Tedeschi - è stata una riunione molto serena, senza divisioni». I numeri, in realtà, dicono altro.

«Unità, impegno e massima presenza in tutti i comuni». Luigi Tedeschi, neo presidente del Comitato del distretto sanitario di Oristano, presenta la sua ricetta per curare i mali del sistema assistenziale del territorio.

L’attesa

Ci sono voluti nove mesi di tempo per trovare la quadra sul successore dell’ex sindaco di Oristano Andrea Lutzu: ieri mattina l’assemblea ha finalmente “partorito” la sua decisione. Ad affiancarlo, nel ruolo di vice, sarà Basilio Patta, sindaco di Samugheo, Comune più periferico all’interno dell’organismo. «Sono molto grato della fiducia che mi è stata accordata, specie in un momento così delicato per la sanità - afferma Tedeschi - è stata una riunione molto serena, senza divisioni». I numeri, in realtà, dicono altro.

La votazione

Il primo cittadino di San Vero Milis ha ricevuto 15 voti a favore, il suo collega di Oristano, Massimiliano Sanna, si è fermato a 8 preferenze. Un quadro che rispecchia la spaccatura che per mesi ha impedito l’affidamento dell’incarico: da una parte chi spingeva perché alla guida del Distretto fosse un sindaco del territorio, dall’altra chi riteneva che il ruolo dovesse toccare al primo cittadino del capoluogo.

Il vertice

Dopo vari tentativi fallimentari, venerdì scorso, in concomitanza con la manifestazione promossa dal Comitato Sos Barbagia-Mandrolisai, l’assemblea (che raccoglie i rappresentanti di 24 Comuni) si è riunita nell’Aula consiliare di piazza Eleonora per un confronto decisivo. «Non possiamo permetterci di lasciare uno strumento così importante senza guida - aveva commentato a fine vertice, Basilio Patta - deve prevalere l’interesse della collettività».

«Aspettiamo i fatti»

Ieri la fumata bianca. «Il primo impegno - chiarisce Tedeschi - sarà avere una visione chiara delle criticità, specie per quanto riguarda la carenza di medici di Medicina generale». Dall’assemblea del Distretto piena fiducia nei confronti della dirigenza della Asl, «ma ci aspettiamo che quanto previsto nell’atto aziendale venga realizzato», aggiunge. Il documento era stato approvato con 11 voti a favore, 3 contrari e 20 astensioni: «Un’apertura nei confronti dei vertici aziendali - aveva spiegato il sindaco Massimiliano Sanna - ma anche la disapprovazione per le fin troppo note criticità del sistema sanitario, carenze tanto numerose e tanto gravi da non poter consentire una valutazione esclusiva sui contenuti del documento portato all’attenzione dell’assemblea e sulla cui predisposizione non si è verificata la necessaria condivisione preventiva».

I fronti sono quelli noti: medicina di base, ospedale San Martino, ma anche Bosa e Ghilarza, liste d’attesa. In cima all’agenda del neo presidente anche un confronto con i vari comitati nati in difesa della salute. «Non siamo una controparte - conclude Tedeschi - dobbiamo camminare nella stessa direzione».

