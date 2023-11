Distretto della nautica: insediate 17 nuove imprese 

Comparto storico e trainante del distretto industriale di Olbia, che per i servizi offerti e il contesto ambientale ed economico continua a esercitare una forte capacità di attrazione di investimento, la cantieristica nautica cresce e si espande. Negli ottanta ettari affacciati sul mare, da Punta Is Taulas fino a Cala Saccaia, riservati esclusivamente alle attività nautiche, sono state avviate diciassette nuove imprese. A dare i numeri, il Cipnes, riferendo che l'insediamento di queste aziende porta un contributo del 15 per cento nell'economia del distretto, consolidando Olbia quale polo d'eccellenza nella nautica in Sardegna. Specializzate in diverse attività che vanno dalla cantieristica all’assistenza e alla manutenzione fino alla progettazione di imbarcazioni, le nuove aziende occupano lotti di terreno in Zona industriale che variano dai 590 ai 16mila metri quadri, sfruttando anche la riconversione di capannoni dismessi per ridurre il consumo di suolo, e che, secondo le previsioni del Consorzio, sono destinate a far lievitare notevolmente l'occupazione. Con l'auspicio di rispondere alla crescente domanda imprenditoriale di professionalità e competenze specializzate nel settore, l'attivazione, a partire dal prossimo anno accademico, del corso di laurea triennale di Ingegneria navale. Il corso, nato dalla concertazione tra il Consorzio universitario UniOlbia e l'università di Cagliari, avrà la sede didattica nei locali ex Sep, in via dei Lidi.(t.c.)

