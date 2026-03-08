VaiOnline
Nuoro.
09 marzo 2026 alle 00:25

Distretto culturale, boom di visitatori 

Aumentano i visitatori nei 35 luoghi del Distretto culturale del Nuorese. Una crescita del 4,29 per cento in un anno, con 362mila 285 visitatori nel 2025 e 347mila 398 nel 2024: 14mila 887 le presenze in più. Nel dettaglio, sono oltre 10mila le presenze registrate per i singoli siti.

Dall'incontro annuale della Rete dei musei del Distretto è emerso un confronto tra gli operatori culturali del territorio che ha portato, oltre al report finale del 2025, alle principali attività del 2026, dove viene dato ampio spazio a progetti digitali, formazione, iniziative per il centenario del Nobel a Grazia Deledda. «Il Distretto è impegnato nell’organizzazione di una serie di iniziative in sinergia con il Comune di Nuoro - dice il presidente Agostino Cicalò -. A maggio proporremo tre giorni di eventi durante il quale musei, siti archeologici e parchi del Distretto saranno aperti al pubblico con attività dedicate alla scrittrice: reading delle opere, visite guidate, momenti di incontro tra musica e teatro. A breve sarà presentato il programma completo». Spicca il nuovo corso di formazione della DcnAcademy, avviata a febbraio, dal titolo "Lavorare con le imprese culturali e creative" (50 ore per 20 partecipanti). Prosegue anche il DcnDigital in collaborazione con la società Bia Energia Viva per la digitalizzazione del patrimonio culturale. E Meta Dest Interreg Italia-Francia marittimo che ha finanziato le idee progettuali di Nooraghe srl per le esperienze immersive e inclusive. «La sfida non è soltanto incrementare i visitatori - dice il coordinatore Gianluca Secci - ma rendere sempre più equilibrata e integrata la distribuzione dei flussi». (g.pit.)

