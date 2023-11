Distrazioni e alcol i nemici di chi guida 

Ogni anno, nella terza domenica di novembre ricorre la “Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada”, dedicata a quanti hanno perso la vita sulla strada e ai loro familiari.

Domani mattina dalle 9,30 alla Mem il Compartimento Polizia Stradale per la “Sardegna” ha organizzato, in collaborazione con la Sezione Polizia Stradale di Cagliari, un incontro con gli studenti delle classi quinte dell’Istituto Tecnico Economico Pietro Martini, durante il quale verrà affrontato il tema della sicurezza stradale.Interverranno gli operatori della polstrada, un medico del 118 e uno psicologo della Polizia che racconteranno le loro esperienze sia professionali che personali, con lo scopo di far capire ai giovani utenti della strada l’importanza del valore della vita umana e di quanto possano incidere negativamente sulla guida il mancato rispetto delle norme di comportamento o gli stili di vita non consoni. La giornata impone un momento di riflessione su quanto sia importante adottare condotte corrette sia come conducenti che come pedoni.

Tra i comportamenti sbagliati, la distrazione, l’elevata velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza e della segnaletica stradale, l’uso delle sostanze alcoliche e/o stupefacenti, oppure la semplice fretta quando si attraversa la strada. L’intenzione della Specialità Polizia Stradale è lanciare un messaggio importante che coinvolga tutta la società civile, ossia che “sulla strada non si scherza”. Rispondere al cellulare, anche per pochi secondi, mentre si guida può essere fatale, come se il conducente fosse bendato.

Il Piano d’Azione Europeo sulla sicurezza stradale si pone come obiettivo, attraverso prevenzione e comunicazione, il dimezzamento delle vittime della strada e degli incidenti nel 2023 e l’azzeramento nel 2050.

