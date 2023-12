Dissuasori rubati: «Ora rimetteteli» 

Una raccolta firme per chiedere la risistemazione dei dissuasori in piazza Santa Maria. A promuoverla sono stati i residenti di via Santa Maria che hanno poi inviato la richiesta al comando della Polizia locale e al sindaco Graziano Milia.

Da tempo infatti i dissuasori che vietavano l’accesso alla piazza da tempo pedonale, erano stati rimossi e divelti ed è un continuo via vai di moto e auto che passano tra i malcapitati pedoni che ogni giorno corrono il rischio di essere investiti. Nell’attesa che i paletti in ferro siano rimessi al proprio posto, l’ufficio Traffico e Viabilità ha provveduto a risistemare tra via Verga e via Santa Maria il cartello di accesso riservato solo ai residenti.

È da anni che piazza Santa Maria è al centro di dibattiti e polemiche. La decisione di riservare lo spazio ai pedoni risale alla giunta Ruggeri che aveva tentato anche l’esperimento della Ztl nel fuso di Cepola. In seguito alle proteste di residenti e commercianti la zona a traffico militato era stata abolita, lasciando però la piazza pedonale. Peccato però che nessuno rispetti i divieti. Così le auto passano anche a tutta velocità tra i pedoni che in realtà dovrebbero passare sicuri con la certezza che quello spazio è riservato solo al loro passaggio. E capita persino che si suoni il clacson per farli spostare e poter passare indisturbati.

Il furto dei dissuasori è prassi comune anche in via Garibaldi dove i paletti per delimitare l’isola pedonale e evitare la sosta selvaggia sono stati rubati da tempo per poter parcheggiare liberamente. E in via Bonaria, dopo il rifacimento dell’asfalto si attende siano rimessi al loro posto.

