Paletti dissuasori per snellire il traffico ed evitare il parcheggio selvaggio in via Nazionale, all’altezza di piazza dei Caduti. Il Comune ha raccolto e accolto le lamentele dei quartuccesi, installando un dissuasore per evitare che gli automobilisti utilizzino lo stop all’angolo come stallo, impedendo in questo modo a chi arriva in auto dal centro storico di avere una visuale limpida e chiara.

Peccato, però, che qualcuno non abbia ben capito l’utilità dei dissuasori e continui, ignaro del pericolo e del disagio che crea agli altri automobilisti, a parcheggiare dove fondamentalmente è proibito dal codice della strada. «Se mancano i controlli accadono anche queste cose», commentano i cittadini, pubblicando sui social la foto di un furgone bianco parcheggiato all’altezza dello stop di piazza dei Caduti. «Anche noi quando usciamo da via Marrubiu, all’altezza delle poste non vediamo nulla: parcheggiano malissimo e non si vede un vigile», commenta Monica Piga.

