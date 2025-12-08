VaiOnline
Capoterra.
09 dicembre 2025 alle 00:18

Dissuasori in via Torino a protezione della madonnina 

Polemiche in via Torino, dove un gruppo di residenti contesta la scelta del Comune di “proteggere” la teca dove compare la statua di una madonnina sistemando alcuni dissuasori che limitano il parcheggio nella zona.

Le auto adesso finiscono per bloccare l’ingresso di casa di Daniela Atzara. «Il vicino mi aveva detto che avrebbe fatto un semplice lavoro alla madonnina, ma non pensavo certo questo. Il parcheggio è molto più piccolo e, se si ferma una macchina di dimensioni normali, mi ritrovo l’ingresso bloccato. I posti auto sono già pochi: spesso parcheggiamo al Parco Urbano. Non ho intenzione di arrendermi».

Dello stesso avviso Marisa Atzori, 40 anni: «Io ormai parcheggio nell’altro isolato, qui non c’è più spazio. Ho due ragazzi che vanno a scuola: è complicato. La madonnina è privata, nessuno porta fiori o fa pellegrinaggi che giustifichino questi paletti».

Il proprietario, Antonio Garau, 69 anni, difende la scelta: «Ce l’ho dal 1980. Una macchina piccola ci sta: sono loro che non hanno più rispetto. Sono andato in Comune: mi hanno approvato la richiesta per proteggere la madonnina perché qui si fanno le messe. Prima parcheggiavano proprio davanti, non era possibile neanche aprire la teca».

Spiega il sindaco Beniamino Garau: «Parcheggiare l’auto davanti alla madonnina era quasi un’offesa per i credenti: per questo abbiamo accolto la richiesta di Antonio Garau, me ne assumo in toto la responsabilità». (red. pro.)

