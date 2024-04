Dissuasori in piazza, crescono le polemiche: «Sono da sostituire» 

Non si placa la polemica per i dissuasori sistemati in piazza Santa Maria. Tanto che sono nell’aria possibili modifiche. È probabile che i paletti in ferro vengano sostituiti con quelli amovibili in modo da poter essere smontati in caso di necessità. Come potrebbe avvenire a settembre per montare il palco della festa di Santa Maria di Cepola: sarà poi sistemata una catena in modo da evitare che auto, moto e scooter vi possano passare in mezzo.

Resta da capire invece se ne saranno posizionati altri ai lati della piazza da dove ha libero accesso chiunque permettendo il via vai dei veicoli a ogni orario. Arriva anche una proposta da parte del consigliere comunale Tonio Pani che ha un’ attività che si affaccia proprio sulla piazza. «Io credo che al posto di questi paletti» dice, «inutili anche dal punto di vista funzionale, si debbano utilizzare altri sistemi. Dovremo prendere esempio dalla città di Bologna sistemando invece per garantire la pedonalità della piazza, delle sedute in granito decisamente più utili e meno tetre».

In sostanza delle panchine dove ci si potrebbe anche accomodare e che darebbero maggior decoro alla zona.I dissuasori erano stati richiesti a gran voce dai residenti della zona che avevano raccolto anche le firme allegate a una petizione. Quelli che c’erano in tempo infatti erano stati tutti rubati e l’accesso alla piazza era continuo, con grande rischio per i pedoni. I nuovi paletti però non hanno raggiunto lo scopo richiesto e la piazza è ancora utilizzata per lasciare le auto. (g. da.)

