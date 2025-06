Dissuasori della sosta, scoppia la polemica 

Negli ultimi anni sono stati installati un po’ ovunque, in corrispondenza di incroci pericolosi, lungo i marciapiedi, e a ridosso di passi carrabili che puntualmente venivano invasi da auto e motorini in sosta selvaggia. Centinaia di archetti in metallo, gialli o rossi, che in tanti a Selargius contestano.

La polemica

A lamentarsi sono prima di tutto i cittadini, un gruppo di persone residenti in città che ha preso carta e penna e scritto a tutti gli amministratori locali. La lettera è stata recapitata in Municipio e nella case di alcuni consiglieri comunali: «Passeggiando per le vie del centro storico si ha l’impressione di stare in un recinto per animali a causa di centinaia di pezzi di ferro di tutte le fogge e colori», si legge nella lettera. «A che serve tutta quella ferraglia piazzata nello sterrato adiacente piazza Martiri di Buggerru? E quella che ingabbia piazza Maria Vergine Assunta? I cittadini, compresi quei pochi automobilisti incivili, amano le cose belle e preferirebbero qualche bella fioriera, magari con piante aromatiche, come si fa nei paesi civili».

L’interrogazione

Lettera portata in Consiglio comunale dall’esponente della minoranza Franco Camba. «Condivido alcune delle osservazioni scritte in questo testo», dice, «perché se da un lato comprendo la finalità dei dissuasori laddove necessari, dall’altro è vero che ormai sono davvero troppi, e in alcune zone potrebbero essere sostituiti con vasi per esempio. «Credo sia arrivato il momento di fare uno studio sull’arredo urbano per eliminare questa ferraglia, come la definiscono gli stessi cittadini, e pensare a soluzioni che abbelliscano le nostre strade e rendano la città più accogliente».

Il sindaco

Soluzioni già al vaglio della Giunta. «I dissuasori sono stati installati negli anni per far fronte alla maleducazione di alcuni automobilisti», ricorda il sindaco Gigi Concu, «perché le multe a quanto pare non bastano, e i vigili urbani non possono essere presenti ovunque. Concordo anche io sul fatto che siano impattanti e ormai superati, per questo è da alcuni mesi che stiamo sostituendo gli archetti in metallo con paletti flessibili in gomma, in centro e in diversi i quartieri. Un’operazione di riordino che proseguiremo valutando anche altre soluzioni che, oltre a risolvere i problemi di viabilità», assicura Concu, «contribuiscano a migliorare il decoro urbano».

RIPRODUZIONE RISERVATA