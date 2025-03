Dissuasori davanti all’antica chiesetta 

La sistemazione dei dissuasori davanti a uno degli ingressi laterali, segna di fatto la conclusione dei lavori nella parte esterna della chiesetta di San Benedetto in via Marconi. Adesso l’intervento prosegue con il restauro del pulpito all’interno. Si è alle battute finali prima della consegna della chiesa alla parrocchia di Sant’Elena a cui appartiene e prima di poter riaccogliere i fedeli.

I dissuasori erano necessari per evitare la sosta selvaggia a ridosso del sagrato. Prima dell’avvio dell’intervento infatti si lasciavano le auto in sosta davanti al portone, venivano abbandonate anche buste di rifiuti che minavano il decoro della zona. La sistemazione della parte esterna ha riguardato anche il completo rifacimento della pavimentazione del vicolo per dire definitivamente addio allo sterrato che si trasformava in un pantano ogni volta che pioveva costringendo i residenti a uscire di casa con gli stivali di gomma. E mentre gli operai continuano a lavorare, i residenti della zona di stanno occupando del recupero dei vecchi banchi che rimessi a nuovo, troveranno di nuovo posto nella chiesa assieme ai quadri, già restaurati e alle statue oggi custodite in basilica. La speranza è che la chiesa possa riaprire in tempo per la festa di luglio.

