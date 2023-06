Dissuasori contro la “sosta selvaggia” 

Continua la pratica incivile di sostare sul marciapiede in via Cagliari, soprattutto davanti alla sede del Banco di Sardegna.

Dopo i recenti lavori per riqualificare l’asfalto e lo spostamento delle fioriere in via 4 Novembre in tanti sostano con l’auto in un punto dove il marciapiede è decisamente largo, approfittando anche dell’attraversamento pedonale ribassato e realizzato per persone con disabilità, creando un grave disagio sia agli automobilisti civili che ai pedoni. La scusa è sempre quella di prendere un caffè o fare un’operazione allo sportello, per i classici “cinque minuti”, e le multe sembrano non bastare per fermare gli incivili. Tuttavia il disagio starebbe per finire; secondo quanto annuncia l’assessorato ai lavori pubblici è imminente l’installazione di dissuasori di sosta e forse anche di nuove fioriere.

