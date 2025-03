Dissidi con il sindaco, il suo vice minaccia le dimissioni 

Venti di crisi soffiano sulla maggioranza comunale di Gairo. Il vicesindaco, Francesco Carta, esprime «profondo disagio sulle modalità di gestione dell’azione amministrativa» e minaccia le dimissioni. Il numero due della Giunta manifesta disaccordo sull’attività politica condotta dal sindaco, Sergio Lorrai. Le dimissioni diverranno inevitabili «qualora non si registri un immediato e concreto cambio di rotta».

Carta ha spiegato le ragioni del malumore: «C’è una sistematica carenza nella condivisione preventiva delle scelte strategiche con Giunta e Consiglio, una volontà di non trattare argomenti come la gestione delle strutture turistiche comunali di Taquisara, dell’aggiornamento delle tariffe delle zone F costiere e l’assenza di mediazione e trattazione delle scelte convenzionali con Forestas per le aree boschive».

Oggi è in programma un Consiglio comunale: si discuterà anche la proposta di concedere una proroga della sospensione degli usi civici e della concessione dei terreni a Forestas. «Ho chiesto il rinvio - dice Carta-. In caso contrario diserterò la seduta». Il sindaco ha replicato: «Ognuno è libero, nel rispetto delle persone e dei fatti, di comportarsi come reputa. Le finalità del mandato sono chiare a tutti e sono scritte in un programma elettorale: a loro lascio ogni considerazione».