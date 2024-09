Dissidi a Kiev, Zelensky cambia la squadra 

Kiev. Morti e macerie in città finora quasi risparmiate dagli attacchi russi, da un lato. Un terremoto politico con il siluramento di mezzo governo, dall’altro. Sono giorni di fuoco per Volodymyr Zelensky, che dopo aver sfondato il confine russo ad agosto ora si trova con grosse difficoltà interne e al fronte. Dopo la strage a Poltava, dove ancora si scava tra le macerie e si piangono 53 persone, ieri la Russia ha colpito con missili ipersonici Kinzhal Leopoli, quasi al confine con la Polonia, causando 7 morti, tra cui 3 bambini, e decine di feriti. Non è la prima volta che il presidente ucraino fa cambi radicali. Nel settembre 2023 sostituì il ministro della Difesa Oleksiy Reznikov con il tataro Rustem Umerov. Ma più eclatante e divisiva è stata la destituzione del comandante in capo delle Forze armate ucraine, il popolarissimo Valerij Zaluzhny, rimpiazzato con il taciturno Oleksandr Syrsky, uno che è riuscito a tenere segreta anche con i suoi generali la decisione di penetrare nella regione russa di Kursk.

Rimpasto

Questa volta, però, Zelensky ha deciso di azzerare mezzo governo: si sono dimessi le vicepremier Iryna Vereshchuk e Olha Stefanishyna, il ministro per le Industrie strategiche Oleksandr Kamyshyn, il ministro della Giustizia Denys Maliuska, il ministro per la Protezione ambientale e le risorse naturali Ruslan Strilets. Ma a far discutere anche le cancellerie occidentali sono le dimissioni del ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, l’uomo che si è battuto con modi pacati, forse troppo per Zelensky, per chiedere agli alleati più armi e più sostegno a Kiev. «Abbiamo bisogno di nuova energia», è la spiegazione del capo dello Stato, che però deve fare i conti con una certa resistenza dentro il Parlamento ucraino e forse anche dentro il suo partito. La Verkhovna Rada, infatti, ha respinto le dimissioni di Vereshchuk: solo 214 parlamentari sui 226 richiesti hanno votato per il cambio. Sono stati invece approvati gli addii di Kamyshyn, Maliuska, Strilets e Stefanishyna. Vista l’aria incerta si è deciso di rinviare a oggi il voto del Parlamento su Kuleba, che i rumors danno già ambasciatore a Bruxelles, un risarcimento pari al ruolo a Londra per Zaluzhny.

Chi arriva

Il posto di Kuleba, secondo i media ucraini, potrebbe andare ad uno dei vice capi dell’ufficio del presidente, con in pole Andrii Sybiha, diplomatico di lungo corso che ha prestato servizio come ambasciatore in Turchia e in Polonia. Un altro vice capo dell’ufficio del presidente, Mykola Tochytskyi, dovrebbe essere nominato ministro della Cultura e della politica dell’informazione mentre alla guida del ministero delle Industrie strategiche dovrebbe andare uno dei vice di Kamyshin, Serhiy Boyev. Sul campo intanto la Russia ha intensificato gli attacchi mortali perché Vladimir Putin vuole mostrare di essere più interessato all'Ucraina che a riprendersi Kursk.

