Dissidenti, debutto al vetriolo 

Se non è opposizione, le somiglia moltissimo. In Consiglio comunale è nato ufficialmente “Prospettiva Aristanis”, gruppo consiliare misto che raduna i tre scontenti di Riformatori e Udc. E subito partono le prime scintille, che poi il neo capogruppo Gianfranco Licheri prova a spegnere sul nascere. «Ci sentiamo organici alla maggioranza» afferma, ribadendo il sostegno al sindaco Massimiliano Sanna. Salvo poi lanciare una frecciatina: «Certo, se fossimo stati invitati alla riunione dei capigruppo che ha preceduto i lavori dell’assemblea, probabilmente avremmo evitato la discussione in Aula». Il clima è evidentemente sempre più elettrico.

Il dibattito

Nell’ultima assemblea c’è stato il battibecco tra il nuovo gruppo e il consigliere del Partito Sardo d’Azione Gian Michele Guiso che, in apertura di seduta, aveva chiesto l’eliminazione dei primi due punti all’ordine del giorno: la ricostituzione della quinta e della sesta commissione consiliare. «Chiediamo il rinvio dei due punti per consentire un maggiore confronto» ha spiegato l’esponente dei Quattro Mori. La proposta non è piaciuta ai componenti del nuovo gruppo. «C’è un nuovo consigliere già da qualche seduta - ha ribattuto Licheri - è giusto che venga rappresentato almeno in un parlamentino». Dopo una breve sospensione dei lavori, la proposta di Guiso è stata messa ai voti: per il via libera sono bastati i 13 sì di una maggioranza ai minimi termini.

Fuori dall’aula

«Abbiamo chiesto solamente quanto ci spetta di diritto, nulla di più. Avevamo tutte le intenzioni di partecipare ai lavori» osserva Licheri. E invece il gruppo ha lasciato l’Aula. «L’esito del precedente voto ha dato prova della vostra forza contro il gruppo - ha tuonato Davide Tatti - noi non partecipiamo alla discussione dei prossimi punti». In maggioranza, dunque, ma sempre sull’attenti e con la consapevolezza che un’assenza tra i banchi del centrodestra potrebbe creare qualche grattacapo al primo cittadino. Chissà se è proprio per evitare inconvenienti che la seduta in seconda convocazione, in programma oggi, è stata annullata. Oltre all’interpellanza della minoranza sulla partecipazione del Comune all’avviso pubblico per la realizzazione di interventi di efficienza energetica, all’ordine del giorno erano previste anche la mozione di Sardegna 20Venti per il rilancio della Sartiglia e una nuova pista prove per i cavalieri, e l’approvazione del regolamento del centro di raccolta in via Oslo. Entrambi gli argomenti sono stati ritirati.