Dissidente alla Camera, Teheran convoca l’ambasciatore italiano  

Roma. Reazione stizzita di Teheran per l’invito a parlare a un convegno in una sala della Camera a Montecitorio e alla Fondazione Einaudi a Maryam Rajavi, leader del movimento dissidente Mojahedin del popolo iraniano (Mko), ritenuto gruppo terrorista dalla repubblica islamica. L’effetto del forte malumore degli ayatollah si è concretizzato in tempi decisamente rapidi nella convocazione dell’ambasciatore italiano a Teheran Giuseppe Perrone presso il ministero degli Esteri iraniano. «Siamo in democrazia, non c’è stata nessuna violazione», la netta replica del ministro Antonio Tajani. «Ospitare una criminale terrorista significa incoraggiare e promuovere il terrorismo. E la Repubblica islamica non tollererà mosse di questo tipo in alcuna forma e da parte di nessuno: esprimiamo una seria condanna», ha detto all’ambasciatore Perrone il direttore per gli Affari europei del ministero Majid Nili Ahmadabadi.

Al governo di Roma è stato chiesto di «evitare di trasformare l’Italia in un rifugio per terroristi». Non solo: Ahmadabadi ha sottolineato al diplomatico italiano che «i meccanismi di governo nel mondo cercano la punizione per i terroristi, mentre fornirgli libertà significa l’annientamento della legge e dei cittadini che la rispettano». E poi ancora: «Il sostegno al terrorismo non solo non promuove gli interessi di Roma nel formare una relazione costruttiva con l’Iran ma danneggia l’immagine che l’opinione pubblica iraniana ha dell’Italia». Sulla vicenda è intervenuto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando che l’Italia è «una democrazia e ognuno fa ciò che ritiene opportuno». In ogni caso, la leader del movimento dissidente «non è stata invitata dal governo o dal ministero degli Esteri», ha specificato. Dal canto suo, il segretario generale della Fondazione Einaudi Andrea Cangini, che ieri ha ospitato Rajavi, ha ricordato che «in Italia la libertà di opinione è un diritto costituzionale».

