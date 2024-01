Dissesto  nelle strade, via ai lavori  

Via le buche dalle strade del centro di Macomer. Con un finanziamento del Comune, si procede in questi giorni ad eliminare tanti pericoli disseminati nelle strade. L’amministrazione comunale ha finanziato circa 125 mila euro per intervenire nei casi più urgenti. Il sindaco Riccardo Uda annuncia la pianificazione di un intervento più importante, ottenendo dalla Regione 500 mila euro, quale primo atto di un intervento più generalizzato, che richiede risorse ingenti. «Ora stiamo eliminando le situazioni più gravi - dice - ma i cantieri per rimettere in sesto le strade si faranno in primavera, appena le condizioni climatiche lo permettono. Abbiamo un programma che permette di asfaltare quasi tutte le strade, partecipando ai bandi per ottenere le risorse necessarie. Buche, rattoppi, a volte veri e propri crateri o autentiche montagne russe, presto scompariranno».

