Dissesto idrogeologico, la mappa delle zone a rischio 

Via libera al Piano per l’assetto idrogeologico in città. Una prima mappatura delle zone a rischio frane e allagamenti stilato da uno staff di tecnici, con il pericolo idraulico che si concentra nella zona costiera e a ridosso dei fiumi.

Da Flumini a Is Mortorius, dove alcuni tratti sono compromessi dall’erosione, con tanto di muri di contenimento delle case ormai nel mare. «Si tratta di uno strumento importante alla base della pianificazione del territorio, dall’adeguamento del Puc alla definizione del Pul, sino al piano della Protezione civile», spiega soddisfatto l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini dopo l’approvazione all’unanimità in Consiglio comunale. «E che ci consente di mettere in sicurezza tutta la città, anche alla luce delle tragedie che in questi giorni hanno colpito altre parti d’Italia».

Uno studio al quale si stava lavorando da tempo, in parallelo ad alcuni progetti contro il rischio inondazioni e il fenomeno dell’erosione costiera già avviati con il recente via libera al piano “coastal management”, studiato dalla Giunta comunale per salvare il litorale quartese - partendo da Sa Tiacca - e mettere in sicurezza i fiumi.

Ora il Pai verrà trasmesso all’Adis per le osservazioni e l’approvazione definitiva. «Consentirà a questa amministrazione di portare avanti una pianificazione consapevole», aggiunge il presidente della commissione Urbanistica Stefano Busonera, «con la certezza degli interventi necessari nelle zone più critiche. E permetterà di non rifare gli errori fatti in passato».