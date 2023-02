Dissesto idrogeologico, in arrivo 19 milioni nell’Isola 

Quasi 19 milioni di euro alla Sardegna contro il dissesto idrogeologico. L’ha annunciato ieri la viceministra all'Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava. «Interveniamo robustamente per la messa in sicurezza dei territori che necessitano di azioni rapide». Il decreto ministeriale sarà firmato nelle prossime ore, si legge in una nota del Mase: alla Sardegna sono assegnati 18.981.000 euro per cinque interventi di mitigazione del rischio idrogeologico valutati «urgenti e prioritari».

Più dettagliatamente, le opere riguarderanno le province di Nuoro, Sassari e Sud Sardegna. «Abbiamo chiara la mappa delle fragilità del Paese - dichiara la viceministra - ed è nostro dovere agire con la massima celerità a protezione di questa meravigliosa regione e delle nostre comunità». L'attuazione del cronoprogramma è ora affidata al presidente della Regione, in qualità di commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.

«Tutela e messa in sicurezza del territorio, sono due linee di intervento alle quali l’intero esecutivo nazionale e il Parlamento stanno lavorando senza sosta», afferma il deputato leghista Dario Giagoni. «Sin dal momento del mio insediamento mi sono interfacciato con la viceministra Gava per portare alla sua attenzione le criticità e le esigenze del nostro territorio, richieste che non sono certamente rimaste inascoltate». Purtroppo –aggiunge Giagoni – negli ultimi anni abbiamo assistito a eventi calamitosi estremi che hanno fatto registrare forti rischi per la popolazione, le imprese e le infrastrutture. In una situazione climatica in continua evoluzione e difficile da controllare è sempre più indispensabile intervenire fattivamente per la mitigazione del rischio idrogeologico. Ringrazio pertanto – conclude Giagoni – il ministro e il vice per questo importante stanziamento che consentirà alla Regione di intervenire in importanti realtà, quali, solo per citarne una, quella di Bitti».

RIPRODUZIONE RISERVATA