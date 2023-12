«Disservizi, sanità e poste sul podio» 

A Terralba ha aperto le sue porte, per la prima volta, il centro comunitario gratuito “Punto amico” un luogo dedicato all'ascolto dei bisogni dei cittadini e la ricerca di soluzioni collettive. Uno spazio quindi in cui i terralbesi possono esprimere dubbi, perplessità e esigenze, al fine di attivarsi insieme alla ricerca di possibili soluzioni.

L’iniziativa

Il centro è gestito dalla consigliera comunale Loredana Sanna, che si occupa di ascolto, formazione ed informazione solidale, offrendo supporto e cercando di individuare possibili soluzioni. Il collega Fabrizio Marcias sarà invece responsabile della raccolta di informazioni sulle richieste dei concittadini in merito a spazi e notizie, favorendo così un dialogo costruttivo tra la comunità. Tra le tematiche che saranno trattate ampio spazio sarà dedicato alla sanità. Altro aspetto di grande rilevanza è l'ascolto e la comunicazione efficace. Verranno trattati temi legati alla genitorialità, all’adolescenza e alla violenza domestica.

L’obiettivo

«L'obiettivo è quello di far sentire ai cittadini una vicinanza, una spalla su cui poter contare in caso di necessità; il centro è apolitico, si può avvicinare chiunque – spiega Loredana Sanna - Essendo io laureata in pedagogia e in psicologia comportamentale c’è anche la possibilità per le famiglie che hanno delle difficoltà, di usufruire del mio aiuto in modo completamente gratuito».L'ascolto empatico è al centro dell'approccio adottato che avviene in un ambiente accogliente e rispettoso in cui ogni voce viene valorizzata. Le diverse aree tematiche saranno affrontate anche attraverso brevi video, che verranno condivisi sulla pagina Facebook del centro. Questo permetterà di fornire informazioni in modo accessibile a tutti.

«Abbiamo aperto ad ottobre e abbiamo già riscontrato un buon coinvolgimento da parte dei cittadini. I primi disservizi che ci sono stati segnalati riguardano soprattutto la sanità, purtroppo continuano le problematiche con i centri dell’Ascot – puntualizza Sanna – Legato a questo stiamo cercando di aprire anche una sorta di banco farmaceutico, per fornire medicinali a prezzi ridotti, aiutando così chi purtroppo non ha i soldi per acquistarli. Ci stiamo lavorando ma non è semplice a livello burocratico. Oltre a questo i cittadini evidenziano delle problematiche con il servizio delle poste, perché molto spesso la posta arriva in ritardo, capita per esempio che arrivino bollette già scadute. Dando voce a questi disservizi speriamo che possano essere risolti tempestivamente».

La location

Punto Amico si trova in via Azuni 66; coloro che desiderano approfondire altre tematiche o richiedere informazioni, possono inviare un'email a: paterralba@libero.it.

